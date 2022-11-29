معلق مباراة ويلز وإنجلترا اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في المجموعة الثانية.

تنطلق بعد قليل مباراة تعتبر أقوى ديربي بين المنتخبات تجمع بين منتخبي ويلز وإنجلترا على استاد أحمد بن علي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات والتي سيتم خلالها حسم من سيتأهل للدور الثاني من بطولة كأس العالم قطر 2022.

معلق مباراة ويلز وإنجلترا اليوم في كأس العالم 2022

معلق مباراة ويلز وإنجلترا اليوم في كأس العالم 2022 هو المعلق حفيظ دراجي، حيث سيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة المرتقبة في المجموعة الثانية، وذلك عبر قناة beIN Sports HD 1 Max، كما يمكن متابعة هذا الديربي بصوت المعلق أحمد الطيب عبر قناة Alkass EXTRA One HD.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

تشكيلة إيران المتوقعة لمواجهة الولايات المتحدة في كأس العالم 2022