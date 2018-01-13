ملخص مباراة آيبار وأتلتيكو مدريد 0-1 الدوري الإسباني

غاميرو يقود أتلتيكو مدريد للفوز

فاز أتلتيكو مدريد على مستضيفه آيبار بهدفٍ دون رد في المباراة التي جرت على ملعب إيبوروا لحساب المرحلة الـ 19 من الدوري الإسباني.

وجاء الهدف عن طريق كيفين غاميرو في الدقيقة 27.

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ورفع أتلتيكو مدريد رصيده بهذا الفوز المهم إلى 42 نقطة في المركز الثاني ليقلص الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 6 نقاط، علماً بأن البارسا سيخوض الأحد مباراته ضمن المرحلة ذاتها أمام ريال سوسييداد.

أما آيبار فتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز السابع.