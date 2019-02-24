ميسي يصل إلى الثلاثية الـ 50 في مسيرته

ليونيل ميسي

سجل ليونيل ميسي الثلاثية (هاتريك) رقم 50 في مسيرته، ليقود برشلونة للفوز بنتيجة 4-2 على مستضيفه إشبيلية أمس ضمن المرحلة الـ 24 من الدوري الإسباني.

وتراجع حامل لقب الليغا مرتين في النتيجة خلال اللقاء، إلا أن الدولي الأرجنتيني قاد الفريق لفوزٍ ثمين.

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ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، عقب 25 مباراة، بفارق 10 نقاط مؤقتاً عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، و12 عن ريال مدريد الغريم الأزلي.

يذكر أن ميسي رفع رصيده بهذه الثلاثية إلى 25 هدفاً في صدارة هدافي الدوري وبفارق 9 أهداف عن زميله لويس سوايز الذي يحتل المركز الثاني في القائمة.