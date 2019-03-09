ملخص مباراة أتلتيكو مدريد وليغانيس 1-0 الدوري الإسباني

لاعبو أتلتيكو يحتفلون بهدف ساول

حقق أتلتيكو مدريد انتصاراً صعباً على ضيفه ليغانيس بهدفٍ دون رد على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن المرحلة الـ 27 من الدوري الإسباني.

جاء الهدف عن طريق ساول نيغيز في الدقيقة 50.

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ورفع أتلتيكو مدريد رصيده بهذا الفوز إلى 56 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد ليغانيس عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر.