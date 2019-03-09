حرم ساوثهامبتون، اليوم السبت، ضيفه توتنهام من الخروج فائزاً عقب الفوز عليه بهدفين لهدف ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ساوثهامبتون إلى 30 نقطة في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 61 نقطة في المركز الثالث.

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أنهى توتنهام الشوط الأول لصالحه متقدماً بهدف نظيف سجله هاري كاين في الدقيقة 26.

وردّ ساوثهامبتون بثنائية عن طريق يان فاليري وجيمس وارد في الدقيقتين 76 و81.