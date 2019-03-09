أهداف مباراة بايرن ميونيخ وفولفسبورغ 6-0 الدوري الألماني

بايرن يستعد لمواجهة ليفربول باكتساح فولفسبورغ

واصل بايرن ميونيخ ملاحقته لبوروسيا دورتموند في صدارة الدوري الألماني، بتحقيق انتصار سهل على فولفسبورغ بسداسيةٍ نظيفة على ملعب آليانز ضمن المرحلة الـ 25.

سجل الأهداف كلٌ من سيرج غنابري (34)، وروبرت ليفاندوفسكي (هدفان في الدقيقتين 37 و 85)، وخاميس رودريغيز (52)، وتوماس مولر (76)، ويوشوا كيميتش (82).

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ورفع بايرن ميونيخ رصيده بهذا الفوز إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن دورتموند صاحب المركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد فولفسبورغ عند 39 نقطة في المركز السابع.