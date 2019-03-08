مودريتش: عشت أصعب أسبوع في حياتي

لوكا مودريتش

قال لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد أن الأيام الأخيرة مثلت "الأسبوع الأصعب" في حياته.

وصرح النجم الحاصل على جائزة الكرة الذهبية عبر رسالة صدرت بحساباته بشبكات التواصل الاجتماعي: "النجاح لا يعني ألا تسقط مطلقاً، وإنما أن تنهض في كل مرة تسقط فيها"، منهياً رسالته بـ "هلا مدريد".

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وعلق الكرواتي بذلك على خسارة ريال مدريد أمام برشلونة، في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وأمام أياكس في دوري أبطال أوروبا، خلال مباراتين أقيمتا في معقله سانتياغو بيرنابيو.

وعلى هذا النحو، فقد ريال آماله في الفوز بأي لقب جديد هذا الموسم، وبات أمامه في الدوري الإسباني، حيث يبتعد عن برشلونة المتصدر بواقع 12 نقطة، تحدي البقاء ثالثاً بهدف ضمان التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.