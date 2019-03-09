راموس يهدد بالرحيل عن ريال مدريد بعد شجار مع بيريز

سيرخيو راموس

كشف تقارير صحفية إسبانية عن نشوب مشاجرة لفظية حادة بين سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، وفلورنتينو بيريز رئيس النادي، عقب خسارة الفريق الأخيرة أمام أياكس أمستردام على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، دخل راموس في مشادة مع بيريز عقب نهاية مواجهة أياكس التي خسرها ريال بنتيجة 1-4، بعد أن قام بيريز بتوبيخ اللاعبين في غرف الملابس بعد نهاية المباراة بهذه النتيجة القاسية.

وقام المدافع وقائد الفريق بالرد على هجوم بيريز بأنه قد قام بتحذيره الصيف الماضي من تراجع المستوى والنتائج، وطالبه بضرورة التعاقد مع لاعبين قادرين على قيادة الميرينغي للمنافسة على البطولات.

وأضاف راموس أن اللاعبين لا يمكن أن يتحملوا نتيجة تراجع النتائج بمفردهم، كما اتهم بيريز بسوء التخطيط والإدارة وهو ما استفز رئيس النادي الملكي بشدة.

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وقام بيريز بتهديد راموس بالاستبعاد، وهو ما قابله قائد الملكي بقوله أنه لا يمانع بالرحيل في حالة حصوله على كافة مستحقاته.

وكان راموس قد غاب عن تشكيلة ريال في مباراة الإياب أمام أياكس بسبب الإيقاف بعد حصوله على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب، وهي البطاقة التي اعترف اللاعب بتعمده الحصول عليها، وترتب عليها تعرضه لعقوبة الإيقاف لمباراتين من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وتعرض راموس لإنتقادات لاذعة بسبب تعمده الحصول على البطاقة الصفراء في مباراة الذهاب، وتفرغه لتصوير مشاهد فيلمه الوثائقي في مدرجات سانتياغو بيرنابيو أثناء مباراة مصيرية للفريق الذي يحمل شارة قيادته.

ويعيش ريال مدريد أسبوعاً كارثياً بعد أن خرج من منافسات كأس الملك على يد برشلونة وخسر كلاسيكو الدوري الإسباني، واختتم سلسلة انتكاساته بالخروج من دورى أبطال أمام أياكس بخسارة مذلة.