أهداف مباراة يوفنتوس وأودينيزي 4-1 الدوري الإيطالي

الشاب كين يقود يوفي لفوز كبير

حقق يوفنتوس فوزاً كبيراً على ضيفه أودينيزي برباعية لهدف في المباراة التي استضافها ملعب آليانز في افتتاح المرحلة الـ 27 من الدوري الإيطالي.

وخاض حامل اللقب المواجهة بتشكيلة رديفة غاب عنها أغلب الأساسيين، وعلى رأسهم النجم كريستيانو رونالدو.

وسجل الأهداف كلٌ من مويس كين (هدفان في الدقيقتين 11 و 39)، وإيمري تشان (67 من ركلة جزاء)، وبليز ماتويدي (71)، فيما حمل هدف الخاسر الوحيد توقيع كيفين لازانيا في الدقيقة 85.

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ورفع يوفنتوس رصيده بهذا الانتصار إلى 75 نقطة موسعاً الفارق مع نابولي أقرب مطارديه إلى 19 نقطة مؤقتاً.

في المقابل، تجمد رصيد أودينيزي عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.