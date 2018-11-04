ملخص مباراة أودينيزي وميلان 0-1 الدوري الإيطالي

القائد رومانيولي يقود ميلان لفوز جديد

حقق ميلان فوزاً مهماً للغاية على مستضيفه أودينيزي وبهدفٍ دون رد في اللحظات الأخيرة من اللقاء القوي الذي جرى على ملعب داشيا ضمن المرحلة الـ 11 من الدوري الإيطالي ليقفز إلى المركز الرابع.

جاء الهدف عن طريق أليسيو رومانيولي الدقيقة 90+7 بتسديدة جميلة من داخل منطقة الجزاء بعدما استغل الروسونيري النقص العددي في صفوف مستضيفه جراء طرد المدافع برام نويتينك قبل ذلك بدقيقتين.

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ورفع ميلان رصيده بهذا الانتصار إلى 21 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 9 نقاط في المركز السادس عشر.