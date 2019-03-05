ملخص مباراة العين والهلال 0-1 دوري أبطال آسيا

فريق الهلال

حقق الهلال السعودي فوزاً مهماً على مستضيفه العين الإماراتي بهدفٍ دون رد في المباراة التي جرت على ملعب هزاع بن زايد لحساب المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

جاء الهدف الوحيد عن طريق محمد الشلهوب في الدقيقة 65، قبل أن يكمل صاحب الضيافة اللحظات الأخيرة من المواجهة منقوصاً بعد طرد مدافعه اسماعيل أحمد.

10 نجوم عرب يحلمون بالتألق في دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس يحلم باستقطاب غوارديولا

تشيلسي يقدم استئنافاً بشأن عقوبة منعه من التعاقدات

هل يتحمل صلاح مسؤولية تراجع ليفربول؟

دي يونغ: برشلونة حفزني على الإطاحة بريال مدريد

ورفع الهلال رصيده بهذا الانتصار إلى 3 نقاط بفارق الأهداف عن الدحيل القطري المتصدر بفارق الأهداف، فيما بقي رصيد العين خالياً من أي نقطة في المركز الثالث.