ملخص مباراة الكويت وعُمان 0-1 خليجي 23

من مباراة المنتخبين

ودّع منتخب الكويت بطولة كأس الخليج الثالثة والعشرين التي تجري على أرضه حتى الخامس من الشهر القادم بعد خسارته للمرة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى.



وكان منتخب الكويت قد خسر المباراة الأولى أمام نظيره السعودي بنتيجة 2-1، ليبدأ التحضير بعدها للجولة الثانية من أجل التعويض أمام منتخب عُمان على ملعب جابر أحمد الدولي، لكن الرياح جاءت بعكس ما اشتهى أصحاب الدار.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الطرفين، حيث فشل لاعبو مدرب الكويت بوريس بونياك في تسجيل هدف التقدم، لينجح بعدها أبناء مدرب منتخب عُمان بيم فيربيك في التسجيل في الدقيقة 58 من نقطة الجزاء عن طريق أحمد مبارك (كانو) صاحب الـ 32 عاماً.

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وبهذه النتيجة، تذيل منتخب الكويت ترتيب المجموعة بدون نقاط خلف منتخب عُمان صاحب المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط بعد الانتصار الأخير، فيما يتصدر منتخب السعودية المجموعة بأربع نقاط وخلفه غريمه الإماراتي بذات الرصيد، وهو أمر أثار غضب الجماهير الكويتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعتبر الكويت أكثر منتخب حصداً للقب بطولة الخليج، لكن الكرة في البلاد تراجعت في السنوات الأخيرة، خاصة بعد فترة الإيقاف التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على المنتخب هناك بسبب التدخل الحكومي في الاتحاد.