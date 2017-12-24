ميسي: الفوز بالكلاسيكو ختام رائع لعام 2017

ليونيل ميسي

يرى ليونيل ميسي نجم برشلونة أن فريقه اختتم عام 2017 ختاماً رائعاً بعد الفوز أمس على ريال مدريد في عقر داره بثلاثية نظيفة ضمن المرحلة الـ 17 من الدوري الإسباني.

وسجل ميسي هدف فريقه الثاني من نقطة الجزاء، كما صنع الهدف الثالث لزميله أليكس فيدال ليغرد البارسا في القمة دون خسارة خلال 17 مباراة، وبرصيد 45 نقطة رفع الفارق إلى 14 نقطة عن حامل اللقب ريال مدريد الذي يحتل بدوره المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

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وعبر حسابه الرسمي على موقع "فايسبوك"، كتب ميسي: "من الرائع ختام العام بفوز هام في الكلاسيكو، عيد ميلاد سعيد للجميع".

يذكر أن ميسي يحتل أيضاً صدارة هدافي الليغا برصيد 15 هدفاً.