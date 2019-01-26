أهداف مانشستر سيتي وبيرنلي 5-0 كأس الاتحاد الإنجليزي

فريق مانشستر سيتي

تأهل مانشستر سيتي إلى دور الـ 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه الكبير السبت على ضيفه بيرنلي بنتيجة (5-0) ضمن لقاء الدور الرابع الذي جرى على ملعب الاتحاد.

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جاءت الأهداف عن طريق غابرييل جيزوس في الدقيقة 23، وبيرناردو سيلفا (52)، وكيفين دي بروينه (61)، ولاعب بيرنلي كيفن لونغ بالخطأ في مرماه (73)، واختتم سيرجيو أغويرو الأهداف بالخامس من ركلة جزاء في الدقيقة 85.