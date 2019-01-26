أهداف مباراة إشبيلية وليفانتي 5-0 الدوري الإسباني

فريق إشبيلية

اكتسح إشبيلية ضيفه ليفانتي بنتيجة 5-0 على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن المرحلة الـ 21 من الدوري الإسباني.

وتقدم الفريق الأندلسي بالتالي إلى المركز الثالث مؤقتاً برصيد 36 نقطة وبفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي سيحل ضيفاً على إسبانيول الأحد.

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في المقابل، تجمد رصيد ليفانتي عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.