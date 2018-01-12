كأس ملك إسبانيا: برشلونة ‏يواجه إسبانيول وريال يلاقي ليغانيس

قرعة سهلة نسبياً لبرشلونة وريال مدريد

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا التي سحبت الجمعة عن مباراة ديربي لكلٍ من قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد.

وسيتنافس البارسا حامل اللقب، على بطاقة التأهل للمربع الذهبي مع جاره إسبانيول الذي سبق واصطدم به في دور الستة عشر للبطولة موسم 2015-2016، فيما يلتقي ريال مدريد بغريمه ليغانيس.

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وأوقعت القرعة أتلتيكو مدريد في مواجهة إشبيلية فيما تعتبر أصعب مواجهات ربع النهائي، كما سيلتقي فالنسيا بديبورتيفو آلافيس وصيف بطل النسخة الماضية.

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي في 16 و17 و18 من الشهر الجاري، على أن تقام مواجهات الإياب في 23 و24 و25 من الشهر ذاته.