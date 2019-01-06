ملخص مباراة فلسطين وسوريا 0-0 كأس آسيا 2019

من مباراة المنتخبين

انتهى اللقاء بين منتخبي فلسطين وسوريا بالتعادل السلبي وذلك على ملعب نادي الشارقة لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثاني لكأس آسيا 2019.

ملخص مباراة إشبيلية وأتلتيكو مدريد 1-1 الدوري الإسباني

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وأكمل الفدائيون اللقاء بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 68 إثر تلقي مدافعه محمد صالح البطاقة الحمراء.



وتقاسم المنتخبان بالتالي نقاط المواجهة ليرفع كلٌ منهما رصيده إلى نقطة واحدة ليحتلا المركز الثاني بالتساوي خلف منتخب الأردن المتصدر الذي حقق بدوره المفاجأة بعدما تغلب على نظيره الأسترالي حامل اللقب بهدفٍ نظيف.