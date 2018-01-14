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ملخص مباراة نانت وباريس سان جيرمان 0-1 الدوري الفرنسي

ملخص مباراة نانت وباريس سان جيرمان 0-1 الدوري الفرنسي
0.80 6

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