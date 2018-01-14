ملخص مباراة نانت وباريس سان جيرمان 0-1 الدوري الفرنسي

دي ماريا يحتفل بهدفه

تغلب باريس سان جيرمان على مستضيفه نانت بهدفٍ نظيف في اللقاء الذي شهده ملعب لا بوجوار لحساب المرحلة العشرين من الدوري الفرنسي.

وجاء الهدف الوحيد عن طريق النجم آنخيل دي ماريا في الدقيقة 12.

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وأكمل الفريق صاحب الضيافة اللحظات الأخيرة من اللقاء بعشرة لاعبين جراء طرد مدافعه دييغو كارلوس.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده بهذا الفوز إلى 53 نقطة في الصدارة، فيما بقي رصيد نانت ثابتاً عند 33 نقطة في المركز الخامس.