ملعب مباراة البرازيل وكرواتيا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 نستعرضه لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه التحفة الفنية في المونديال القطري.

تعلن مباريات غدا كأس العالم 2022 عن عودة الحماس والإثارة، وذلك عندما تنطلق صافرة البداية في مباراة البرازيل وكرواتيا في ربع نهائي مونديال قطر 2022، الجمعة 9 ديسمبر الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية، وتم اختيار ملعب المدينة التعليمية ليشهد على هذه المواجهة المرتقبة.

ملعب مباراة البرازيل وكرواتيا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022

من المقرر أن تلعب مباراة البرازيل وكرواتيا الجمعة 9 ديسمبر 2022 على استاد المدينة التعليمية، الذي يقع في الريان على بعد 7 كيلومترات شمال غرب مركز الدوحة في قطر.

ويتسع ملعب المدينة التعليمية لحوالي 44,667 متفرج، ومن المتوقع أن يكون الملعب ممتلئًا وبكامل طاقته الاستيعابية، خاصة في مثل هكذا مباراة مهمة في دور الـ 8 من كأس العالم قطر 2022، إضافة إلى أن أنصار منتخب البرازيل والعاشقين لراقصي السامبا سيأتون من كل مكان لدعم فريقهم في هذا الدور الحاسم من مونديال قطر 2022.

AFP

وكان قد تم تصميم استاد المدينة التعليمية بشكل قريب جدًا من الهندسة المعمارية الإسلامية، حيث أن التصميم من الخارج عبارة عن مثلثات جمعت مع بعضها البعض لتعطي شكل الألماسة التي تصبح براقة مع حركة الشمس في السماء خلال اليوم، وفي الليل تم إضافة نظام إضاءة رقمي في الملعب، عندما يتم تشغيله يصبح عالقًا في أذهان المتفرجين داخل وخارج الملعب ولا يمكن نسيانه.

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معلق مباراة البرازيل وكرواتيا الجمعة 9 ديسمبر 2022 في ربع نهائي كأس العالم