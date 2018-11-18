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خوانفران: ميسي أفضل من رونالدو

خوانفران: ميسي أفضل من رونالدو
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نشر 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 - 18:32 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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رونالدو وميسي
رونالدو وميسي

يرى خوانفران ظهير أتلتيكو مدريد الأيمن أن ليونيل ميسي هداف برشلونة، أفضل من نظيره كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

ولم تتوقف المقارنات بين الثنائي ميسي ورونالدو في ظل تنافسهما على جميع الجوائز الفردية وسيطرتهما عليها جميعاً قبل أن يدخل لوكا مودريتش وينافسهما مؤخراً.

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وقال الدولي الإسباني لإذاعة "كادينا سير": "بالنسبة لي ميسي الأفضل والأقوى، الأمر دائماً بينه وبين كريستيانو".

يذكر أن رونالدو غادر ريال مدريد غريم البارسا الصيف الماضي صوب يوفنتوس، مما جعل الندية بين النجمين تتراجع نسبياً نظراً للعبهما في بطولتين مختلفتين، إلا أنهما قد يلتقيان فيما بعد إذا ما جمعت الأقدار فريقيهما برشلونة ويوفنتوس في أحد مراحل دوري أبطال أوروبا.

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