من هو حكم مباراة الأرجنتين وأستراليا في كأس العالم قطر 2022؟

تعرف على حكم مباراة الأرجنتين وأستراليا في كأس العالم قطر 2022، إلى جانب أهم اللقاءات التي أدارها في مختلف البطولات والمسابقات خلال مسيرته في عالم التحكيم الدولي.

تتجه أنظار الجميع اليوم إلى مباراة الأرجنتين وأستراليا التي من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية على استاد أحمد بن علي المونديالي، وذلك في إطار منافسات دور الـ 16 من كأس العالم 2022.

حكم مباراة الأرجنتين وأستراليا في كأس العالم قطر 2022

كشف اتحاد الفيفا لكرة القدم عن حكم مباراة الأرجنتين وأستراليا اليوم في كأس العالم قطر 2022، وهو الحكم البولندي سيمون مارسينياك الذي بدأ في عالم التحكيم الدولي في عام 2011، وسبق له أن أدار العديد من اللقاءات المهمة في مختلف البطولات، أبرزها دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، كما أدار مباراة فرنسا والدنمارك في المجموعة الرابعة التي انتهت 2-1 للديوك في كأس العالم النسخة الحالية.

وسينضم إلى مارسينياك في الطاقم التحكيمي لهذا اللقاء، الحكم المساعد باويل سوكولنيكي، والحكم المساعد الثاني توماس ليستكفيس، والحكم الرابع ماريو إسكوبار، وحكام الفار كاثرين نيسبيت وتوماس كويتوسكي.

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