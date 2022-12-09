من هو حكم مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022؟

حكم مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 نستعرضه لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز اللقاءات التي أدارها خلال مسيرته في عالم التحكيم الدولي.

من المقرر أن يطلق الحكم صافرة البداية في مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي مونديال قطر 2022، الجمعة 9 ديسمبر الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، وسيكون ملعب "لوسيل" هو المكان المخصص لهذه المواجهة المرتقبة.

حكم مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022

كشف اتحاد الفيفا لكرة القدم عن حكم مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، وهو الحكم الإسباني أنطونيو لاهوز الذي بدأ مسيرته في عالم التحكيم الدولي عام 2011.

وسبق أن أدار لاهوز مبارتين خلال كأس العالم النسخة الحالية خلال مرحلة المجموعات، المباراة الأولى كانت قطر والسنغال في المجموعة الأولى، والمباراة الثانية إيران والولايات المتحدة الأمريكية في المجموعة الثانية.

وسينضم إلى لاهوز في الطاقم التحكيمي لمباراة الأرجنتين ضد هولندا كل من الحكم المساعد باو ديفيز، والحكم المساعد الثاني روبيرتو بيريز بالومار، والحكم الرابع فيكتور غوميز، وحكام تقنية الفار خوسيه هيرنانديز وأليساندرو جيالاتيني.

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