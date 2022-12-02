من هو حكم مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم قطر 2022؟ 

تعرف على حكم مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم قطر 2022، بالإضافة إلى أهم اللقاءات التي أدارها في مختلف المسابقات والبطولات خلال مسيرته في عالم التحكيم الدولي.

من المقرر أن تنطلق مباراة البرازيل والكاميرون اليوم الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية على استاد لوسيل، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم قطر 2022.

حكم مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم قطر 2022

كشف اتحاد الفيفا لكرة القدم عن حكم مباراة البرازيل والكاميرون اليوم في كأس العالم قطر 2022، وهو الحكم الأمريكي من أصل مغربي اسماعيل الفتح الذي بدأ التحكيم الدولي في عام 2016.

وسبق له أن أدار العديد من اللقاءات المهمة في العديد من البطولات، أبرزها تصفيات قارة أمريكا الشمالية المؤهلة لكأس العالم، كما وسبق له أن أدار لقاء البرتغال وغانا في المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم النسخة الحالية.

وسينضم إلى الفتح في الطاقم التحكيمي لهذه المواجهة كل من الحكم المساعد كايل اتكينز، والحكم المساعد الثاني كوري باركر، والحكم الرابع ما نينغ.

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