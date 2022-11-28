من هو حكم مباراة البرازيل وسويسرا اليوم في كأس العالم 2022؟

تعرف على حكم مباراة البرازيل وسويسرا اليوم في كأس العالم قطر 2022، إلى جانب أهم اللقاءات التي أدارها في مختلف المسابقات خلال مسيرته في التحكيم الدولي.

يستعد عشاق الساحرة المستديرة هذا المساء لمتابعة مواجهة مثيرة بين متصدري المجموعة السابعة منتخب البرازيل ومنتخب سويسرا في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم قطر 2022.

حكم مباراة البرازيل وسويسرا اليوم في كأس العالم قطر 2022

حكم مباراة البرازيل وسويسرا اليوم في كأس العالم قطر 2022 هو الحكم السلفادوري إيفان سيسنيروس الذي انطلق في عالم التحكيم الدولي في عام 2018، ومن آخر اللقاءات التي أدارها كانت في كأس العالم قطر 2022، وهو اللقاء الذي خسرت فيه ألمانيا أمام اليابان بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة.

وسينضم إلى الحكم السلفادوري في طاقم التحكيم كلًا من الحكم المساعد ديفيد سانتوس، والحكم المساعد الآخر زكاري زيجلار، والحكم الرابع الهندوراسي هيكتور سعيد سورتو.

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