من هو حكم مباراة البرازيل وكرواتيا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022؟

حكم مباراة البرازيل وكرواتيا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 نستعرضه لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز اللقاءات التي أدارها خلال مسيرته في عالم التحكيم الدولي.

من المقرر يطلق الحكم صافرة البداية في مباراة البرازيل وكرواتيا في ربع نهائي مونديال قطر 2022، الجمعة 9 ديسمبر الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية، وسيكون ملعب المدينة التعليمية في الدوحة هو المكان المخصص لهذه المواجهة المرتقبة.

حكم مباراة البرازيل وكرواتيا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022

كشف اتحاد الفيفا لكرة القدم عن حكم مباراة البرازيل وكرواتيا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، وهو الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير الذي بدأ مسيرته في عالم التحكيم الدولي عام 2012.

وسبق أن أدار أوليفير مبارتين خلال كأس العالم النسخة الحالية خلال مرحلة المجموعات، المباراة الأولى كانت اليابان وكوستاريكا في المجموعة السادسة، والمباراة الثانية السعودية والمكسيك في المجموعة الثالثة.

وسينضم إلى مايكل أوليفير في الطاقم التحكيمي لمباراة البرازيل ضد كرواتيا كل من الحكم المساعد ستيوارت بارت، والحكم المساعد الثاني غاري بيسويك، والحكم الرابع الجزائري مصطفى غربال، وحكام تقنية الفار بول فان بوكيل، وماسيميليانو ايراتي.

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معلق مباراة البرازيل وكرواتيا الجمعة 9 ديسمبر 2022 في ربع نهائي كأس العالم