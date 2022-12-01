من هو حكم مباراة اليابان واسبانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022؟

حكم مباراة اليابان واسبانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم اللقاءات التي أدارها في مختلف البطولات خلال مسيرته في التحكيم الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية اليوم في مباراة اليابان واسبانيا في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية على استاد خليفة الدولي في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مونديال قطر 2022.

حكم مباراة اليابان واسبانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022

كشف اتحاد الفيفا لكرة القدم عن حكم مباراة اليابان واسبانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022، وهو الحكم الجنوب إفريقي فيكتور غوميز الذي بدأ مسيرته في التحكيم الدولي عام 2011، وسبق له أن أدار العديد من اللقاءات المهمة في مختلف البطولات أبرزها تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، كما أدار لقاء فرنسا الذي تغلبت فيه على أستراليا 4-1 في المجموعة الرابعة من كأس العالم النسخة الحالية.

وسينضم إلى غوميز في الطاقم التحكيمي لإدارة اللقاء كل من الحكم المساعد زاخيلي سيويلا، والحكم المساعد الآخر سورو فاتسواني، والحكم الرابع ساليما موكاسانجا، وحكام الفار فرناندو جيريرو وأرماندو فياريال وكيلي ألكينس وعادل زوراق.

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