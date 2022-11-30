من هو حكم مباراة بولندا والأرجنتين اليوم في كأس العالم 2022؟

تعرف على حكم مباراة بولندا والأرجنتين في كأس العالم قطر 2022، إلى جانب أهم اللقاءات التي أدارها في مختلف البطولات والمسابقات خلال فترته في عالم التحكيم الدولي.

كشف اتحاد الفيفا لكرة القدم عن حكم مباراة بولندا والأرجنتين اليوم في كأس العالم 2022، وهو الحكم داني ماكيلي صاحب الجنسية الهولندية والذي بدأ في عالم التحكيم الدولي عام 2011.

حكم مباراة بولندا والأرجنتين اليوم في كأس العالم قطر 2022

حكم مباراة بولندا والأرجنتين اليوم في كأس العالم قطر 2022 هو الحكم الهولندي داني ماكيلي الذي بدأ التحكيم الدولي في عام 2011، وبدأ في التحكيم بشكل عام في 2009، وسبق له أن أدار العديد من اللقاءات المهمة في مختلف البطولات والمسابقات، أبرزها دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، وكان قد أدار أيضًا لقاء إسبانيا وألمانيا في دور المجموعات الجولة الثانية في مونديال قطر 2022.

وسينضم إلى ماكيلي في طاقم التحكيم كلا من الحكم المساعد هيسيل ستيجسترا، والحكم المساعد الآخر جان دي فريز، بالإضافة إلى الحكم الرابع سعيد مارتينيز، وحكام الفار بول فان بويكل، وباستيان دانكيرت وكاثرين نسبيت ويان سوتو.

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