من هو حكم مباراة هولندا وقطر اليوم في كأس العالم 2022؟

تعرف على حكم مباراة هولندا وقطر اليوم في كأس العالم 2022، إلى جانب أهم اللقاءات التي أدارها في مختلف المسابقات والبطولات خلال مسيرته في التحكيم الدولي.

كشفت الفيفا عن حكم لقاء هولندا وقطر اليوم في كأس العالم 2022 الذي سيقام في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية، وهو الحكم الغامبي باكاري غاساما المثير للجدل وخاصة في البطولات والمسابقات الإفريقية.

حكم مباراة هولندا وقطر اليوم في كأس العالم قطر 2022

حكم مباراة هولندا وقطر اليوم في كأس العالم 2022 هو الحكم الغامبي باكاري غاساما الذي بدأ التحكيم الدولي في عام 2007، وسبق له وأن أدار العديد من المباريات المهمة في مختلف البطولات مثل التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، ودوري أبطال إفريقيا، وكأس العرب.

وسينضم إلى غاساما في الطاقم التحكيمي لهذا اللقاء كل من الحكم المساعد إلفيس نغويغو، والحكم المساعد الآخر صاحب الجنسية المصرية محمود أبو الرجال، والحكم الرابع ما نينغ ، وحكام الفار من المغرب رضوان جيد وعادل زوراق.

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