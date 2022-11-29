من هو حكم مباراة ويلز وإنجلترا اليوم في كأس العالم 2022؟

تعرف على حكم مباراة ويلز وإنجلترا اليوم في كأس العالم 2022، إلى جانب أهم اللقاءات التي أدارها في مختلف المسابقات والبطولات خلال مسيرته في التحكيم الدولي.

كشفت الفيفا عن حكم لقاء ويلز وإنجلترا اليوم في كأس العالم 2022، وهو الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش الذي تم اختياره سابقًا في البطولة لإدارة لقاء السعودية والأرجنتين.

حكم مباراة ويلز وإنجلترا اليوم في كأس العالم 2022

حكم مباراة ويلز وإنجلترا اليوم في كأس العالم 2022 هو الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش الذي بدأ التحكيم الدولي في عام 2010، وسبق له وأن أدار العديد من المباريات المهمة في مختلف البطولات مثل التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، والدوري الأوروبي، ودوري أبطال إفريقيا، والدوري السعودي، وغيرها من المسابقات الأخرى.

وسينضم إلى سلافكو فينسيتش في الطاقم التحكيمي لهذا اللقاء كل من الحكم المساعد توماس كلانسينك، والحكم المساعد الآخر أندراز كوفاسيتش، والحكم الرابع ياماشيتا يوشيمي.

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