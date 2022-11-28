تعرف على معلق مباراة البرتغال والأوروغواي اليوم في كأس العالم قطر 2022، بالإضافة إلى أهم التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة المرتقبة في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة.

ينتظر الجمهور العاشق لكرة القدم مواجهة من العيار الثقيل ستجمع هذا المساء بين أقوى المنافسين في المجموعة الثامنة البرتغال ضد الأوروغواي على استاد "لوسيل"، وهي المباراة التي تختتم فيها مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022.

من هو معلق مباراة البرتغال والأوروغواي اليوم في كأس العالم قطر 2022؟

معلق مباراة البرتغال والأوروغواي اليوم في كأس العالم قطر 2022 هو المعلق علي محمد علي، حيث سيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة الحاسمة في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة عبر قناة beIN Sports HD 2 Max، كما يمكن متابعة هذا اللقاء بصوت خالد الحدي الذي سيتولى مهمة التعليق عبر قناة Alkass EXTRA One HD.

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