مودريتش ينتقد ميسي ورونالدو بسبب الكرة الذهبية

لوكا مودريتش

انتقد لوكا مودريتش الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لعدم حضورهما الاحتفال الذي أقيم هذا الشهر، والذي نال خلاله الدولي الكرواتي الجائزة، مشيراً إلى أن قرارهما غير منصف لبقية اللاعبين ولمن شاركوا في التصويت.

وقال قائد منتخب كرواتيا، الذي كسر احتكار الثنائي بعدما دام لعقد من الزمان على الجائزة ذات المكانة الكبيرة بفوزه بها الشهر الحالي، في تصريح صحفي:"غيابهما عن الاحتفال الذي أقيم في باريس في الثالث من ديسمبر الحالي لم يكن له أي معنى.

"لا يمكن أن أتحدث عن سبب عدم حضور شخص ما لحفل توزيع الجوائز فهذا اختياره، هذا لا معنى له. أليس كذلك؟ يبدو أن هذه الأصوات والجوائز مهمة فقط عندما يفوزان بها".



وتابع: " هذا غير منصف لبقية اللاعبين ولمن أدلوا بأصواتهم والذين رشحوهم في آخر 10 أعوام، كما هو الحال بالنسبة لكرة القدم والجماهير، ومع ذلك، فان الناس ستتصرف وفقا للطريقة التي تعتقد أنها مناسبة".

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وحل رونالدو مهاجم يوفنتوس في المركز الثاني في جوائز الكرة الذهبية 2018 خلف زميله السابق في ريال مدريد، بينما جاء ميسي في المركز الخامس وهو تصنيف قوبل ببعض الشعور بالرعب من قبل برشلونة ووسائل الإعلام الكتالوني.

وقال مودريتش، الذي نال لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي مع ريال مدريد الموسم الماضي وقاد منتخب كرواتيا لنهائي كأس العالم لأول مرة على الاطلاق، أن رونالدو وميسي لا يزالان أفضل لاعبين حالياً، لكنه أضاف أن هذا لا يعني أنه يجب اختيار أحدهما كأفضل لاعب كل عام".



وأوضح الكرواتي: نرى أن الأشياء تبدو في غاية البساطة، رونالدو وميسي ظاهرتان في آخر 10 سنوات أو نحو ذلك، مشيراً إلى أنهما في مستوى خاص بهما، لكننا نتحدث عن الإنجازات على مدار الموسم هنا، أعتقد أن تصويت مدربي المنتخبات الوطنية ومديري المنتخبات وعظماء كرة القدم والصحفيين إضافة لزملائهم اللاعبين وخروج النتيجة متطابقة يعني شيئاً ما".