مورينيو يرحب بالعودة لتدريب ريال مدريد

جوزيه مورينيو

لم يستبعد جوزيه مورينيو العودة لتدريب ريال مدريد في حواره لشبكة "بي إن سبورتس" القطرية.

وسبق للمدرب البرتغالي تدريب الملكي منذ صيف عام 2010 حتى عام 2013، وفاز معه بعدة ألقاب أبرزها الدوري الإسباني عام 2012 وقبلها كأس الملك على حساب برشلونة عام 2011، كما قاده للعودة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد سنوات من الغياب.

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ولا يرتبط مورينيو حالياً بتدريب أي فريق منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي.

وعندما تم سؤاله عن إمكانية عودته لفريقٍ دربه من قبل، قال مورينيو: "إذا امتلك الفريق خطة مستقبلية واضحة وكانت طموحاته واضحة لما لا، في حال طلب عودتك لنادٍ عملت معه من قبل هذا شيء يدعو للفخر، ريال مدريد نادٍ كبير ولديه 13 لقباً في دوري أبطال أوروبا".