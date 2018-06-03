مورينيو يستبعد تدريب البرتغال مستقبلاً

جوزيه مورينيو

نفى جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، أن يكون مهتماً بتدريب منتخب بلاده البرتغالي مستقبلاً.

ولم يسبق لمورينيو العمل على صعيد المنتخبات من قبل، حيث قضى مسيرته بأكملها مع الأندية.



وقال مدرب مانشستر يونايتد في حوار مع مجلة "جي كيو": "لا، لست قريباً على الإطلاق من تولى تدريب البرتغال.

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"أعتقد أن تدريب الأندية هو وظيفتي، أحتاج أن أدرب كل يوم وأن أخوض مباراة كل أسبوع.

"يمكنني القول أني لست مجهداً حالياً من وظيفتي وأقل تعباً حتى من ذي قبل".

ويدخل مورينيو عامه الثالث في تدريب مانشستر يونايتد بعد أن قاده للمركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنصرم.