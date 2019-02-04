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نوير مهدد بالغياب عن مواجهة ليفربول

نوير مهدد بالغياب عن مواجهة ليفربول
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نشر 04 شباط/فبراير 2019 - 18:05 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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مانويل نوير
مانويل نوير

تحوم الشكوك حول قدرة مانوير نوير، حارس بايرن ميونيخ على اللحاق بمواجهة ليفربول في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة “ليفربول إيكو” البريطانية أن الدولي الألماني مهدد بالغياب عن المواجهة المرتقبة على ملعب آنفيلد يوم 19 من الشهر الجاري.

وغاب نوير عن مباراة بايرن الماضية أمام باير ليفركوزن، والتي شهدت سقوط فريقه بنتيجة (1-3) ضمن المرحلة العشرين من الدوري الألماني، بسبب إصابة في يده.

وألقت الصحيفة الضوء على تصريحات نيكو كوفاتش، مدرب البافاري، الذي رفض حسم موعد عودة نوير، مؤكداً شعور الحارس المخضرم بآلام في يده، وأنه لا يعرف موعد عودته بالتحديد.

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من جانبه، أكد سفين أولريتش، حارس بايرن، قوة الإصابة التي تسببت بتورم إصبع زميله، دون أن يفصح عن طبيعتها.

رغم ذلك، تداولت بعض الصحف صوراً لنوير خلال تدريبات الفريق البافاري، أمس الأحد، حيث أعلن النادي مشاركة حارسه في مران خفيف مع عدد من زملائه.

ولم يشارك نجم المانشافت في التدريبات كحارس مرمى، كما أنه لم يرتد قفازيه، وظهرت جبيرة على إبهامه الأيمن، لذلك بات لحاقه بمواجهة الريدز موضع شك.

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