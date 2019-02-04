نوير مهدد بالغياب عن مواجهة ليفربول

وألقت الصحيفة الضوء على تصريحات نيكو كوفاتش، مدرب البافاري، الذي رفض حسم موعد عودة نوير، مؤكداً شعور الحارس المخضرم بآلام في يده، وأنه لا يعرف موعد عودته بالتحديد.

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من جانبه، أكد سفين أولريتش، حارس بايرن، قوة الإصابة التي تسببت بتورم إصبع زميله، دون أن يفصح عن طبيعتها.

رغم ذلك، تداولت بعض الصحف صوراً لنوير خلال تدريبات الفريق البافاري، أمس الأحد، حيث أعلن النادي مشاركة حارسه في مران خفيف مع عدد من زملائه.

ولم يشارك نجم المانشافت في التدريبات كحارس مرمى، كما أنه لم يرتد قفازيه، وظهرت جبيرة على إبهامه الأيمن، لذلك بات لحاقه بمواجهة الريدز موضع شك.