موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 دور 16 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لهذا الحدث المنتظر الذي سيكشف عن تفاصيل المواجهات في الدور الإقصائي.

تختتم اليوم منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، حيث اتضحت بنسبة 90% ملامح المواجهات المتوقعة في الأدوار الإقصائية والأندية التي حجزت لها مقعدًا لمواصلة الطريق إلى المباراة النهائية في إسطنبول وتحقيق حلم التتويج بأغلى البطولات الأوروبية.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 دور 16 والقنوات الناقلة

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 دور 16 تم تحديده ليكون يوم الإثنين 7 نوفمبر 2022، وسينطلق الحدث الخاص بالقرعة في تمام الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت السعودية، وستكون شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري في الشرق الأوسط لقرعة دوري أبطال أوروبا.

الأندية التي تأهلت حتى الآن للدور ثمن النهائي:

نابولي، ليفربول، بورتو، كلوب بروج، بايرن ميونخ، إنتر ميلان، توتنهام، آينتراخت فرانكفورت، تشيلسي، ريال مدريد، مانشستر سيتي، بوروسيا دورتموند، باريس سان جيرمان، بنفيكا.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء كأس العالم 2022 في قطر، حيث ستلعب مباريات الذهاب في الفترة ما بين 14-15 فبراير 2023، و 21-22 فبراير 2023، في حين ستقام مباريات الإياب في الفترة ما بين 7-8 مارس 2023، و 14-15 مارس 2023.

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