موعد مباراة آرسنال وآيندهوفن اليوم في الدوري الأوروبي 2022-2023 سنتعرف عليه فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذا اللقاء مساء اليوم والقناة الناقلة.

يستضيف اليوم نادي آرسنال الإنجليزي نظيره نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي على ملعب "الإمارات" في مباراة مؤجلة في الدوري الأوروبي من تاريخ 15 سبتمبر 2022، ويسعى الجانرز في لقاء اليوم لمواصلة تقديم نفس المستوى المميز منذ بداية الموسم والذي وضعه في صدارة البريميرليغ وصدارة مجموعته في الدوري الأوروبي حتى الآن برصيد 9 نقاط.

موعد مباراة آرسنال وآيندهوفن اليوم في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة

اليوم: الخميس 20 أكتوبر 2022

المناسبة: مباراة مؤجلة في الدوري الأوروبي من تاريخ 15 سبتمبر 2022

الملعب: الإمارات

الموعد: 8:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: علي محمد علي

القناة الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

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