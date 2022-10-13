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موعد مباراة آرسنال وبودو غليمت اليوم في الدوري الأوروبي 

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 13 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 08:28
موعد مباراة آرسنال وبودو غليمت اليوم في الدوري الأوروبي 
(Photo by Daniel LEAL / AFP)

موعد مباراة آرسنال وبودو غليمت اليوم في الدوري الأوروبي نستعرضه من خلال هذه المقالة إلى جانب أبرز التفاصيل التي تتعلق بهذه المواجهة مساء اليوم والقناة الناقلة لها. 

يواجه اليوم نادي آرسنال الإنجليزي خارج أرضه نظيره نادي بودو غليمت النرويجي في إطار منافسات الجولة الرابعة في دور المجموعات في الدوري الأوروبي. 

ويواصل الجانرز بقيادة ميكيل آرتيتا تقديم مستويات ومباريات مميزة هذا الموسم، حيث استطاع تحقيق الفوز على ملعب الإمارات في مباراة الذهاب أمام بودو غليمت بنتيجة 3-0. 

موعد مباراة آرسنال وبودو غليمت اليوم في الدوري الأوروبي 

اليوم: الخميس 13 أكتوبر 2022
المناسبة: إياب دور المجموعات في الدوري الأوروبي
الملعب: اسبميرا
صافرة البداية: 7:45 مساءً بتوقيت السعودية
القناة الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

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