موعد مباراة آرسنال وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لهذه المواجهة اليوم.

يحل اليوم آرسنال ضيفًا على نظيره ليدز يونايتد على ملعب "آيلاند رود" ضمن منافسات الجولة الحادية عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيدخل الجانرز هذه المباراة أمام ليدز وأمامهم هدف واحد فقط لا غير، وهو الحفاظ على صدارة البريميرليغ وعدم التفريط بها لصالح الملاحق الأول لهم نادي مانشستر سيتي.

موعد مباراة آرسنال وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

اليوم: الأحد 16 أكتوبر 2022

المناسبة: منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز

الملعب: آيلاند رود

صافرة البداية: 4:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: أحمد البلوشي

القناة الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

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