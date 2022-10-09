موعد مباراة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء مساء اليوم.

وينتظر اليوم عشاق الساحرة المستديرة مواجهة نارية تجمع بين متصدر الدوري الإنجليزي نادي آرسنال مع نادي ليفربول على ملعب "الإمارات"، وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من البريميرليغ.

الريدز حتى الآن يعاني، حيث أن فرقة كلوب تحتل المركز العاشر برصيد 10 نقاط والفوز اليوم سيكون مهمًا خاصة على الصعيد المعنوي للفريق، أما آرسنال سيسعى بكل ما لديه من قوة لحصد الثلاث النقاط على ملعبه، وذلك لاستعادة الصدارة من مان سيتي الذي اكتسح أمس ساوثهامبتون برباعية نظيفة على ملعب الاتحاد.

موعد مباراة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

اليوم: الأحد 9 أكتوبر 2022

الجولة: الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز

صافرة البداية: 6:30 مساءً بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

المعلق: عصام الشوالي

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