موعد مباراة أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 اليوم الأربعاء 26 أكتوبر نستعرضه لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة والقنوات الناقلة لها.

يستضيف نادي أتلتيكو مدريد اليوم نظيره نادي باير ليفركوزن الألماني على ملعب "ميتروبوليتانو" في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز النادي الألماني بهدفين نظيفين، لذلك فإن سيميوني مطالب بتحقيق الفوز اليوم ليرفع رصيد النقاط من 4 إلى 7 نقاط في حال كان يريد مواصلة المنافسة في دوري الأبطال.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

اليوم: الأربعاء 26 أكتوبر 2022

المناسبة: الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

الملعب: ميتروبوليتانو

الموعد: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: علي محمد علي

القناة الناقلة: beIN Sports HD 2 English

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