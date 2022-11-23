موعد مباراة إسبانيا وكوستاريكا في كأس العالم 2022 نستعرضه لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة في المجموعة الخامسة.

يستعد منتخب إسبانيا اليوم لملاقاة منتخب كوستاريكا على ستاد الثمامة في إطار منافسات المجموعة الخامسة في كأس العالم 2022، وينتظر عشاق الماتادور الإسباني مشاهدة هذا اللقاء لمعرفة مستوى التشكيلة والأسماء التي اختارها إنريكي للبطولة، والتي كانت عرضة للانتقادات لغياب بعض الأسماء مثل راموس وألكانتارا.

موعد مباراة إسبانيا وكوستاريكا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

اليوم: الأربعاء 23 نوفمبر 2022

الموعد: 7:00 مساءً بتوقيت السعودية

المناسبة: كأس العالم – دور المجموعات

الملعب: ستاد الثمامة

المعلق: علي محمد علي ، أحمد الطيب

القناة: beIN Sports HD 1 Max \ Alkass EXTRA One HD

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