موعد مباراة إنتر وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 اليوم الأربعاء 26 أكتوبر نستعرضه لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة والقنوات الناقلة لها.

يستضيف نادي إنتر ميلان اليوم نظيره نادي فيكتوريا بلزن التشيكي على ملعب "جيوزيبي مياتزا" في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وسيكون الضغط كبير على إنزاغي والإنتر هذا المساء، فكل ما يلزم النيراتزوري اليوم هو الفوز لحسم التأهل للدور المقبل وبالتالي تأكيد خروج برشلونة منافسات الأبطال.

موعد مباراة إنتر وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

اليوم: الأربعاء 26 أكتوبر 2022

المناسبة: الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

الملعب: سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)

الموعد: 07:45 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: سوار الذهب

القناة الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

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