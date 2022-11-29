تعرف على موعد مباراة إيران والولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم 2022، بالإضافة إلى أهم تفاصيل مواجهات المجموعة الثانية في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

تنطلق اليوم الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات في مونديال قطر 2022 بمواجهة حاسمة في المجموعة الثانية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية على استاد الثمامة، حيث لا بديل عن الفوز بالنسبة لكلا الفريقين لزيادة حظوظ التأهل للدور المقبل في البطولة.

موعد مباراة إيران والولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

اليوم: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

الموعد: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

الملعب: استاد الثمامة

المعلق: حسن العيدروس

القناة الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

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