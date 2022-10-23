موعد مباراة ارسنال ضد ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة والقنوات الناقلة لها.

سيحل ارسنال اليوم ضيفًا على نظيره ساوثهامتون على ملعب "سينت ماري" في إطار منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتطلع الجانرز بقيادة ميكيل أرتيتا لمواصلة التألق والمحافظة على صدارة الدوري هذا الموسم، خاصة بوجود المنافس المباشر لهم نادي مانشستر سيتي الذي حقق الفوز أمس على برايتون ووصل للنقطة 26.

موعد مباراة ارسنال ضد ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

اليوم: الأحد 23 أكتوبر 2022

المناسبة: الجولة 13 من منافسات الدوري الإنجليزي

الملعب: سينت ماري

الموعد: 04:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: حفيظ دراجي

القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

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