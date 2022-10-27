موعد مباراة ارسنال وأيندهوفن في الدوري الأوروبي 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء والقنوات الناقلة.

يستعد ارسنال اليوم لخوض مواجهة خارج أرضه أمام بي إس في أيندهوفن الهولندي على ملعب "فيليبس" في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي، وكان الجانرز تحت قيادة أرتيتا قد وضعوا قدمًا في الدور المقبل بعد الفوز على أيندهوفن الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب وتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة ارسنال وأيندهوفن في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

اليوم: الخميس 27 أكتوبر 2022

المناسبة: الجولة الخامسة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي

الملعب: فيليبس

الموعد: 07:45 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: جواد بدة

القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

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