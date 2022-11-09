موعد مباراة ارسنال وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين 2022-2023 سنتعرف عليه من خلال هذه المقالة، بالإضافة أبرز تفاصيل هذه المواجهة والقنوات الناقلة لها.

يستضيف ارسنال اليوم نظيره برايتون على ملعب "الإمارات" في إطار منافسات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين موسم 2022-2023، ويطمح عشاق الجانرز أن يتمكن مدربهم ميكيل أرتيتا من المنافسة بنجاح في هذه البطولة على غرار النتائج المميزة التي يقدمها في الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي.

موعد مباراة ارسنال وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

اليوم: الأربعاء 9 نوفمبر 2022

المناسبة: الدور الثالث من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين

الملعب: الإمارات

الموعد: 10:45 مساءً بتوقيت السعودية

القناة: beIN Sports

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