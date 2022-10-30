موعد مباراة ارسنال ونوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذا اللقاء والقنوات الناقلة.

يستضيف ارسنال اليوم نادي نوتينغهام فورست على ملعب "الإمارات" ضمن منافسات الجولة 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويطمح الجانرز اليوم بقيادة ميكيل أرتيتا لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية بهدف الحفاظ على صدارة البريميرليغ، خاصة وأن هناك منافسة شرسة من مانشستر سيتي الذي يتصدر مؤقتًا سلم الترتيب برصيد 29 نقطة بعد الفوز يوم أمس على ليستر سيتي.

ولن تكون مواجهة اليوم مهمة سهلة على ارسنال، خاصة وأن نادي نوتينغهام فورست سيدخل المباراة بمعنويات عالية بعد تحقيق الفوز في الجولة الماضية على نادي ليفربول بنتيجة 1-0.

موعد مباراة ارسنال ونوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

اليوم: الأحد 30 أكتوبر 2022

المناسبة: منافسات الجولة 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز

الملعب: الإمارت

الموعد: 5:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: حسن العيدروس

القناة: beIN Sports 1 HD Premium

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