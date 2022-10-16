موعد مباراة الأهلي والرياض في دوري يلو السعودي 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لهذا اللقاء اليوم.

يستعد اليوم الأهلي بقيادة المدرب الجديد بيتسو موسيماني لمواجهة الرياض على ملعب "الأمير فيصل بن فهد" في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري يلو السعودي، ويدخل أهلي جدة هذه المواجهة لتحقيق الفوز وحصد الثلاث النقاط، لمواصلة المنافسة على لقب دوري يلو، خاصة وأنه يحتل الآن المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة خلف أصحاب المراكز الأولى الفيصلي والحزم والأخدود.

موعد مباراة الأهلي والرياض في دوري يلو السعودي والقنوات الناقلة

اليوم: الأحد 16 أكتوبر 2022

المناسبة: منافسات الجولة الثامنة من دوري يلو السعودي

الملعب: استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)

صافرة البداية: 8:30 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: أحمد النفيسة

القناة الناقلة: السعودية الرياضية 1

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة