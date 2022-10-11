موعد مباراة الأهلي ونجران اليوم في دوري يلو السعودي 2022-2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة والقناة الناقلة لها.

يستضيف اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر نادي الأهلي نظيره نادي نجران على ملعب "الجوهرة المشعة"، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري يلو السعودي.

وكان الأهلي قد تعثر في الجولة الماضية أمام جدة في المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1، ويطمح الجماهير أن يعدل قدوم المدرب الجديد بيتسو موسيماني الكفة قليلًا، خاصة وأن النادي يحتل المركز الثامن في ترتيب دوري يلو برصيد 9 نقاط فقط.

موعد مباراة الأهلي ونجران اليوم في دوري يلو السعودي والقناة الناقلة

اليوم: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022

المناسبة: منافسات الجولة السابعة في دوري يلو السعودي

الملعب: مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)

صافرة البداية: 08:00 مساءً بتوقيت السعودية

القناة الناقلة: SSC1 HD

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