تعرف على موعد مباراة الإكوادور والسنغال في كأس العالم 2022، بالإضافة إلى أهم تفاصيل مواجهات المجموعة الأولى في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

تنطلق اليوم الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات في مونديال قطر 2022 بمواجهة قوية بين الإكوادور والسنغال على استاد خليفة الدولي، وستكون المنافسة بين الفريقين في أشدها في هذه المباراة لتحقيق الفوز وخطف البطاقة التأهل بشكل مؤكد في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخبي هولندا وقطر.

موعد مباراة الإكوادور والسنغال في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

اليوم: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

الموعد: 6:00 مساءً بتوقيت السعودية

الملعب: استاد خليفة الدولي

المعلق: محمد بركات

القناة الناقلة: beIN Sports HD 2 Max

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